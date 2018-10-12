НАБУ завершило слідство у справі співробітника столичного главку СБУ

“12 жовтня 2018 року матеріали слідства у кримінальному провадженні за фактом отримання неправомірної вигоди керівником структурного підрозділу одного з міжрайвідділів ГУ Служби безпеки України у м. Києві та Київській області відкрито для сторони захисту”, — розповіли у прес-службі НАБУ.

У Бюро додали, що вказане кримінальне провадження є одним із епізодів корупції, викритої детективами НАБУ у сфері міграційної політики під час спецоперації.

Нагадаємо, 24 квітня 2018 року співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ.

27 квітня 2018 року Солом’янський районний суд Києва застосував до керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у сумі 1,2 млн грн.

У травні суд відсторонив Карамушку від посади керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ у Києві та Київській області.