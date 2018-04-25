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У НАБУ розповіли про викриття співробітника СБУ на хабарі: вимагав до 50 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.

У НАБУ розповіли про викриття співробітника СБУ на хабарі: вимагав до 50 тис. доларів

"24 квітня 2018 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили посадовця одного з міжрайвідділів Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області на отриманні ним неправомірної вигоди в розмірі 47,5 тис. дол. США", - йдеться у повідомленні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадовець СБУ одержав від посередників 47,5 тис. дол. за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України в незаконній спосіб. Слідство вважає, що посадовець СБУ володів інформацією, яка свідчила про отримання низкою іноземців посвідок на проживання в Україні через укладання фіктивних шлюбів із громадянками України. Доступ до таких даних відкривав можливості для шантажу та вимагання неправомірної вигоди, чим і скористався працівник СБУ. Адже належне розслідування цих фактів мало б наслідком можливе видворення цих осіб з території України.

Предмет неправомірної вигоди передався посадовцю двома частинами. Його було затримано під час отримання другої частини суми в розмірі 36 тис. дол. Детективи НАБУ переконані, що викрита особа могла діяти в складі злочинного угрупування.

За результатами проведеного обшуку в автомобілі працівника СБУ виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди, документи, які мають значення для кримінального провадження, набої до нарізної вогнепальної зброї, а також речовину, зовні схожу на наркотичний засіб.

Вказану особу та посередника у передачі коштів затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

З метою документування можливої протиправної діяльності організованої групи детективами НАБУ проведено обшуки за місцем роботи затриманого, у помешканнях осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину, а також у Дніпровському управлінні поліції ГУ НП у місті Києві.

Наразі проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії для встановлення кола задіяних осіб та з’ясування усіх обставин вчинення злочину.

Нагадаємо, СБУ надає повне сприяння НАБУ щодо викритого на хабарі співробітника столичного главку СБУ.

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