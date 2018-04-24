СБУ надає повне сприяння НАБУ щодо викритого на хабарі співробітника столичного Главку СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Служба безпеки України надає повне сприяння НАБУ щодо викритого на хабарі співробітника столичного Главку СБУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку речниці Служби безпеки України Олени Гітлянської.
З червня 2015 року в СБУ розпочато роботу з очищення Служби від зрадників та корупціонерів. За три роки нами зареєстровано 89 кримінальних проваджень щодо співробітників Служби, 26 з них вже передано до суду, по 21 є вироки.
Голова СБУ Василь Грицак наголошує, що “Ми зацікавлені в швидкому очищенні своїх рядів”.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко звільнив керівника Управління Служби безпеки України у Луганській області Олега Козловського.