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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ оказывает полное содействие НАБУ касательно уличенного на взятке сотрудника столичного Главка СБУ

Киев • УНН

 • 12152 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Служба безопасности Украины предоставляет полное содействие НАБУ касательно уличенного на взятке сотрудника столичного Главка СБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу спикера Службы безопасности Украины Елены Гитлянская.

СБУ оказывает полное содействие НАБУ касательно уличенного на взятке сотрудника столичного Главка СБУ

С июня 2015 году в СБУ начата работа по очистке Службы от предателей и коррупционеров. За три года нами зарегистрировано 89 уголовных производств в отношении сотрудников Службы, 26 из них уже переданы в суд, по 21 есть приговоры.

Председатель СБУ Василий Грицак подчеркивает, что “Мы заинтересованы в быстрой очистке своих рядов”.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко уволил руководителя Управления Службы безопасности Украины в Луганской области Олега Козловского.

Украинские Национальные Новости

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