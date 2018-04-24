СБУ оказывает полное содействие НАБУ касательно уличенного на взятке сотрудника столичного Главка СБУ

С июня 2015 году в СБУ начата работа по очистке Службы от предателей и коррупционеров. За три года нами зарегистрировано 89 уголовных производств в отношении сотрудников Службы, 26 из них уже переданы в суд, по 21 есть приговоры.

Председатель СБУ Василий Грицак подчеркивает, что “Мы заинтересованы в быстрой очистке своих рядов”.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко уволил руководителя Управления Службы безопасности Украины в Луганской области Олега Козловского.