Президент звільнив начальника управління СБУ на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив керівника Управління Служби безпеки України у Луганській області Олега Козловського. Про це йдеться в Указі Глави держави №106/2018, передає УНН.
“Звільнити Козловського Олега Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Луганській області”, — йдеться у документі.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко заявив, що переведення формату Антитерористичної операції в операцію Об’єднаних сил на Донбасі відбудеться 30 квітня.