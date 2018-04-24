Президент уволил начальника управления СБУ в Луганской области

"Уволить Козловского Олега Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области", - говорится в документе.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко заявил, что перевод формата Антитеррористической операции в операцию Объединенных сил на Донбассе состоится 30 апреля.