Президент уволил начальника управления СБУ в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил руководителя Управления Службы безопасности Украины в Луганской области Олега Козловского. Об этом говорится в Указе главы государства №106/2018, передает УНН.
"Уволить Козловского Олега Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области", - говорится в документе.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко заявил, что перевод формата Антитеррористической операции в операцию Объединенных сил на Донбассе состоится 30 апреля.