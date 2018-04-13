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Формат АТО буде переведений в операцію Об’єднаних сил 30 квітня - Президент

Формат АТО буде переведений в операцію Об’єднаних сил 30 квітня - Президент

Київ • УНН

 • 15521 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Переведення формату Антитерористичної операції в операцію Об’єднаних сил на Донбасі відбудеться 30 квітня. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.

Я думаю, що не через місяць, а воно має змінитися, розкрию таємницю, 30 квітня. Тобто, через 17 днів", — сказав Глава держави, відповідаючи на запитання про те, коли буде переведено АТО на операцію Об’єднаних сил.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що формат проведення Антитерористиної операції на Сході України буде завершений у травні цього року і відбудеться перехід на новий формат – операції Об’єднаних сил. 

Нагадаємо, Президент призначив командувачем Об'єднаних сил Сергія Наєва.

Як повідомляв УНН, раніше у Міноборони повідомили, що Антитерористична операція і операція Об'єднаних сил на Донбасі триватимуть паралельно до указу Президента України про скасування АТО.

Українські Національні Новини

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