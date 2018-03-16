Президент назначив командувачем Об'єднаних сил Сергія Наєва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил. Керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів покладатиметься на Командувача об’єднаних сил. На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва", - повідомив П.Порошенко.
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Він додав, що перед командувачем об’єднаних сил поставлено завдання укріпити Збройні сили настільки, щоби вони були не лише обороноздатними, а й спроможними звільнити окуповані території.
Як повідомляв УНН, 24 лютого 2018 року закон про реінтеграцію Донбасу набув чинності.