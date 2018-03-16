Президент назначил командующим Объединенных сил Сергея Наева
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева”, — сообщил П.Порошенко.
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Он добавил, что перед командующим объединенных сил поставлена задача укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были не только обороноспособны, но и могли освободить оккупированные территории.
Как сообщал УНН, 24 февраля 2018 года закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу. Согласно закону, формат антитеррористической операции на Донбассе меняется на операцию Объединенных сил, которую должно возглавить военное руководство.