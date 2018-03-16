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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 19882 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 35832 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 41018 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 89024 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 85543 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103032 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Президент назначил командующим Объединенных сил Сергея Наева

Президент назначил командующим Объединенных сил Сергея Наева

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева”, — сообщил П.Порошенко.

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Он добавил, что перед командующим объединенных сил поставлена ​​задача укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были не только обороноспособны, но и могли освободить оккупированные территории.

Как сообщал УНН, 24 февраля 2018 года закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу. Согласно закону, формат антитеррористической операции на Донбассе меняется на операцию Объединенных сил, которую должно возглавить военное руководство.

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