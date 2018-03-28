Міноборони: АТО і Операція об'єднаних сил триватимуть на Донбасі паралельно
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Антитерористична операція і Операція об'єднаних сил на Донбасі триватимуть паралельно до указу Президента України про скасування АТО. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Наразі АТО буде йти паралельно з майбутньою Операцією об’єднаних сил. Рішення про закінчення Антитерористичної операції буде відразу ж з моменту підписання президентом Петром Порошенком відповідного указу про завершення АТО. Наразі поки що такого указу немає. Наразі триває формування Об’єднаних сил ”, — зазначив Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, 24 лютого 2018 року закон про реінтеграцію Донбасу набув чинності. Відповідно до закону, формат антитерористичної операції на Донбасі змінюється на операцію Об’єднаних сил, яку має очолити військове керівництво.
Нагадаємо, у березні Президент України Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.