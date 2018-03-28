Минобороны: АТО и Операция объединенных сил проходят на Донбассе параллельно

"Сейчас АТО будет проходить параллельно с будущей Операцией объединенных сил. Решение об окончании Антитеррористической операции будет сразу же с момента подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа о завершении АТО. Сейчас пока такого указа нет. Сейчас идет формирование Объединенных сил", - отметил Гуцуляк.

Как сообщал УНН, 24 февраля 2018 года закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу. Согласно закону, формат антитеррористической операции на Донбассе меняется на операцию Объединенных сил, которую должно возглавить военное руководство.

Напомним, в марте Президент Украины Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.