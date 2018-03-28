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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 20342 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 52800 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 06:48 • 106125 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114827 просмотра

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9 марта, 17:47 • 120809 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Минобороны: АТО и Операция объединенных сил проходят на Донбассе параллельно

Минобороны: АТО и Операция объединенных сил проходят на Донбассе параллельно

Киев  •  УНН

 • 10503 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Антитеррористическая операция и Операция объединенных сил на Донбассе будут проходить параллельно, до указа Президента Украины об отмене АТО. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Сейчас АТО будет проходить параллельно с будущей Операцией объединенных сил. Решение об окончании Антитеррористической операции будет сразу же с момента подписания президентом Петром Порошенко соответствующего указа о завершении АТО. Сейчас пока такого указа нет. Сейчас идет формирование Объединенных сил", - отметил Гуцуляк.

Как сообщал УНН, 24 февраля 2018 года закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу. Согласно закону, формат антитеррористической операции на Донбассе меняется на операцию Объединенных сил, которую должно возглавить военное руководство.

Напомним, в марте Президент Украины Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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