В НАБУ рассказали о разоблачении сотрудника СБУ на взятке: требовал до 50 тыс. долларов

"24 апреля 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили должностное лицо одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области на получении им неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

Из материалов уголовного производства усматривается, что чиновник СБУ получил от посредников 47,5 тыс. долл. за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины незаконным образом. Следствие считает, что чиновник СБУ владел информацией, которая гласила о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался работник СБУ. Ведь надлежащее расследование данных фактов имело бы следствием возможное выдворение этих лиц с территории Украины.

Предмет неправомерной выгоды передался должностному лицу двумя частями. Он был задержан во время получения второй части суммы в размере 36 тыс. долл. Детективы НАБУ убеждены, что разоблаченное лицо могло действовать в составе преступной группировки.

По результатам проведенного обыска в автомобиле сотрудника СБУ обнаружено и изъято предмет неправомерной выгоды, документы, имеющие значение для уголовного производства, патроны к нарезному огнестрельному оружию, а также вещество, внешне похожее на наркотическое средство.

Указанное лицо и посредник в передаче средств задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

С целью документирования возможной противоправной деятельности организованной группы детективами НАБУ проведены обыски по месту работы задержанного, в помещениях лиц, вероятно причастных к совершению преступления, а также в Днепровском управлении полиции ГУ НП в Киеве.

Проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия для установления круга задействованных лиц и выяснения всех обстоятельств совершения преступления.

Напомним, СБУ предоставляет полное содействие НАБУ в отношении разоблаченного на взятке сотрудника столичного главка СБУ.