В НАБУ рассказали о разоблачении сотрудника СБУ на взятке: требовал до 50 тыс. долларов

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 20272 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 47556 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 71532 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 85895 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 110323 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 142752 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 108609 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 135256 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187800 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 285175 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
72%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 158131 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 146246 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 128085 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 181026 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 126588 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 128646 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 183098 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 415556 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 372832 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 457592 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 15594 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 16030 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 26031 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 36276 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 42176 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В НАБУ рассказали о разоблачении сотрудника СБУ на взятке: требовал до 50 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 15725 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сотрудники НАБУ разоблачили на получении 47,5 тыс. долл. взятки сотрудника СБУ. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

В НАБУ рассказали о разоблачении сотрудника СБУ на взятке: требовал до 50 тыс. долларов

"24 апреля 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили должностное лицо одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области на получении им неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

Из материалов уголовного производства усматривается, что чиновник СБУ получил от посредников 47,5 тыс. долл. за непривлечение к ответственности лиц, которые могли получить вид на постоянное или временное проживание на территории Украины незаконным образом. Следствие считает, что чиновник СБУ владел информацией, которая гласила о получении рядом иностранцев вида на жительство в Украине путем заключения фиктивных браков с гражданками Украины. Доступ к таким данным открывал возможности для шантажа и вымогательства неправомерной выгоды, чем и воспользовался работник СБУ. Ведь надлежащее расследование данных фактов имело бы следствием возможное выдворение этих лиц с территории Украины.

Предмет неправомерной выгоды передался должностному лицу двумя частями. Он был задержан во время получения второй части суммы в размере 36 тыс. долл. Детективы НАБУ убеждены, что разоблаченное лицо могло действовать в составе преступной группировки.

По результатам проведенного обыска в автомобиле сотрудника СБУ обнаружено и изъято предмет неправомерной выгоды, документы, имеющие значение для уголовного производства, патроны к нарезному огнестрельному оружию, а также вещество, внешне похожее на наркотическое средство.

Указанное лицо и посредник в передаче средств задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

С целью документирования возможной противоправной деятельности организованной группы детективами НАБУ проведены обыски по месту работы задержанного, в помещениях лиц, вероятно причастных к совершению преступления, а также в Днепровском управлении полиции ГУ НП в Киеве.

Проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия для установления круга задействованных лиц и выяснения всех обстоятельств совершения преступления.

Напомним, СБУ предоставляет полное содействие НАБУ в отношении разоблаченного на взятке сотрудника столичного главка СБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.20
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89