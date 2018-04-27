Суд обрав для співробітника СБУ арешт з можливістю внесення застави у сумі 1,2 млн грн

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 18549 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 43940 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 59841 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 62473 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 93730 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 71598 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82046 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95426 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87879 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 186004 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.9м/с
81%
Популярнi новини

Повітряні сили: під час виконання бойового завдання загинув пілот F-16

12 квітня, 11:25 • 3952 перегляди

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 4940 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 13547 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 11534 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 7034 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 59846 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 186005 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 340449 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 274942 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 384883 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 11543 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12490 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 62478 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20310 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25434 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Суд обрав для співробітника СБУ арешт з можливістю внесення застави у сумі 1,2 млн грн

Київ • УНН

 • 17830 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Солом'янський районний суд Києва застосував до керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у сумі 1,2 млн грн. Таке рішення оголосила слідча суддя Людмила Кізюн, передає кореспондент УНН.

Суд обрав для співробітника СБУ арешт з можливістю внесення застави у сумі 1,2 млн грн

"Клопотання задовольнити частково. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,23 млн грн", - оголосила суддя резулятивну частину рішення.

В разі внесення застави підозрюваний має носити електронний засіб контролю, прибувати до детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання тощо.

Під час розгляду клопотання прокурор САП Володимир Кривенко наголосив, що оголошена О.Карамушці підозра є обгрунтованою, про що свідчать зібрані докази, в тому числі, матеріали негласних слідчих дій.

До того ж, за його словами, є підстави говорити про те, що він може переховуватися від слідства, вплинути на кримінальне провадження, на свідків, знищити або сховати будь-які з речей, які мають важливе значення для справи.

"В силу своїх посадових обов'язків досить часто спілкувався з іноземцями як дальніх держав, так і ближніх. Тому існує обгрунтований ризик про те, що вказані особи можуть допомогти Карамушці переховуватися як в межах України, так і за її межами", - сказав прокурор.

Також В.Кривенко розповів, що паспорт громадянина України Карамушка отримав на території АРК, яка наразі непідконтрольна українській владі. І на думку слідства, він може туди повернутися.

Тому прокурор САП просив суд обрати для Олександра Карамушка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначити заставу у сумі 8 млн грн. Він вважає, що будь-який інший більш м'який запобіжний захід не може бути застосований до підозрюваного.

Водночас захист просив суд не задовольняти клопотання сторони обвинувачення, оскільки, на їхню думку, не доведені ті факти, на які спирається слідство у своїй підозрі.

Крім того, за словами адвокатів, Олександр Карамушка не збирається покидати Україну, а також впливати якимось чином на кримінальне провадження.

Сам Карамушка запевнив, що не має 8 млн грн для внесення застави.

"Я звичайно, заперечую. Тому що ця сума, яку навели прокурори, вона не тільки не підйомна, не має жодного доказу, звідки у мене могли б бути такі доходи, чи в моїх близьких родичів", - додав він.

Як повідомляв УНН, Солом'янський районний суд Києва відмовив захисту керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки, підозрюваного в отриманні 47,5 тис. дол. хабара, розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу у закритому режимі. Таке рішення оголосила слідча суддя Людмила Кізюн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,941.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,641.67