Суд обрав для співробітника СБУ арешт з можливістю внесення застави у сумі 1,2 млн грн

"Клопотання задовольнити частково. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,23 млн грн", - оголосила суддя резулятивну частину рішення.

В разі внесення застави підозрюваний має носити електронний засіб контролю, прибувати до детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання тощо.

Під час розгляду клопотання прокурор САП Володимир Кривенко наголосив, що оголошена О.Карамушці підозра є обгрунтованою, про що свідчать зібрані докази, в тому числі, матеріали негласних слідчих дій.

До того ж, за його словами, є підстави говорити про те, що він може переховуватися від слідства, вплинути на кримінальне провадження, на свідків, знищити або сховати будь-які з речей, які мають важливе значення для справи.

"В силу своїх посадових обов'язків досить часто спілкувався з іноземцями як дальніх держав, так і ближніх. Тому існує обгрунтований ризик про те, що вказані особи можуть допомогти Карамушці переховуватися як в межах України, так і за її межами", - сказав прокурор.

Також В.Кривенко розповів, що паспорт громадянина України Карамушка отримав на території АРК, яка наразі непідконтрольна українській владі. І на думку слідства, він може туди повернутися.

Тому прокурор САП просив суд обрати для Олександра Карамушка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначити заставу у сумі 8 млн грн. Він вважає, що будь-який інший більш м'який запобіжний захід не може бути застосований до підозрюваного.

Водночас захист просив суд не задовольняти клопотання сторони обвинувачення, оскільки, на їхню думку, не доведені ті факти, на які спирається слідство у своїй підозрі.

Крім того, за словами адвокатів, Олександр Карамушка не збирається покидати Україну, а також впливати якимось чином на кримінальне провадження.

Сам Карамушка запевнив, що не має 8 млн грн для внесення застави.

"Я звичайно, заперечую. Тому що ця сума, яку навели прокурори, вона не тільки не підйомна, не має жодного доказу, звідки у мене могли б бути такі доходи, чи в моїх близьких родичів", - додав він.



Як повідомляв УНН, Солом'янський районний суд Києва відмовив захисту керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки, підозрюваного в отриманні 47,5 тис. дол. хабара, розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу у закритому режимі. Таке рішення оголосила слідча суддя Людмила Кізюн.