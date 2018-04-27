Суд избрал для сотрудника СБУ арест с возможностью внесения залога в сумме 1,2 млн грн

"Ходатайство удовлетворить частично. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1230000 грн", - объявила судья резолютивную часть решения.

В случае внесения залога подозреваемый должен носить электронное средство контроля, прибывать к детективу, прокурору или суду, сообщать об изменении места проживания и тому подобное.

При рассмотрении ходатайства прокурор САП Владимир Кривенко отметил, что объявленное А.Карамушке подозрение является обоснованным, о чем свидетельствуют собранные доказательства, в том числе материалы негласных следственных действий.

К тому же, по его словам, есть основания говорить о том, что он может скрыться от следствия, повлиять на уголовное производство, на свидетелей, уничтожить или скрыть любые из вещей, которые имеют важное значение для дела.

"В силу своих должностных обязанностей довольно часто общался с иностранцами как дальних государств, так и ближних. Поэтому существует обоснованный риск, что указанные лица могут помочь Карамушке скрываться как в пределах Украины, так и за ее пределами", - сказал прокурор .

Также В.Кривенко рассказал, что паспорт гражданина Украины Карамушка получил на территории АРК, которая сейчас неподконтрольна украинской власти. И по мнению следствия, он может туда вернуться.

Поэтому прокурор САП просил суд избрать для Александра Карамушки меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определить залог в сумме 8 млн грн. Он считает, что любую другую более мягкую меру пресечения не стоит применять к подозреваемому.

В то же время защита просила суд не удовлетворять ходатайство стороны обвинения, поскольку, по их мнению, не доказаны те факты, на которые операется следствие в своем подозрении.

Кроме того, по словам адвокатов, Александр Карамушка не собирается покидать Украину, а также влиять каким-то образом на уголовное производство.

Сам Карамушка заверил, что не имеет 8 млн грн для внесения залога.

"Я конечно, возражаю. Потому что эта сумма, которую привели прокуроры, она не только не подъемная, не имеет ни одного доказательства, откуда у меня могли бы быть такие доходы, или у моих близких родственников", - добавил он.



Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева отказал защите руководителя структурного подразделения одного из межрайотделов Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Карамушке, которого подозревают в получении 47,5 тыс. долл. взятки, рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения в закрытом режиме. Такое решение объявила следственная судья Людмила Кизюн.