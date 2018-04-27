Суд відмовився обирати запобіжний захід співробітнику СБУ в закритому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Солом'янський районний суд Києва відмовив захисту керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки, підозрюваного в отриманні 47,5 тис. дол. хабара, розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу у закритому режимі. Таке рішення оголосила слідча суддя Людмила Кізюн, передає кореспондент УНН.
Захист підозрюваного під час засідання звернувся до суду з заявою про те, щоб клопотання САП розглядалося у закритому режимі. Оскільки у матеріалах справи є документи, які містять державну та службову таємницю: посада співробітника СБУ, перелік його посадових обов’язків, протоколи негласних слідчих дій.
Водночас прокурор САП Володимир Кривенко просив суд відхилити клопотання захисту через його безпідставність.
За його словами, всі матеріали слідчо-розшукових дій розтаємнені, про що є надпис “розсекречено” на кожному з протоколів.
“Щодо посадових обов’язків Карамушки, то це зовсім не є державною таємницею”, — додав він.
Суддя, заслухавши думки учасників процесу, вирішила: “У задоволенні клопотання відмовити”.
На її думку, захистом не наведено конкретних відомостей, які становлять таємницю.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру керівнику структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області за отримання хабара у сумі 47,5 тис. дол.
Також про підозру повідомлено і посереднику передачі коштів. Цій особі інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.
Як повідомляв УНН, співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ.