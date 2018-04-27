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Суд отказался избирать меру пресечения сотруднику СБУ в закрытом режиме

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева отказал защите руководителя структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Карамушки, подозреваемого в получении 47,5 тыс. долл. взятки, рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения в закрытом режиме. Такое решение объявила следственная судья Людмила Кизюн, передает корреспондент УНН.

Суд отказался избирать меру пресечения сотруднику СБУ в закрытом режиме

Защита подозреваемого во время заседания обратилась в суд с заявлением о том, чтобы ходатайство САП рассматривалось в закрытом режиме. Поскольку в материалах дела есть документы, которые содержат государственную и служебную тайну: должность сотрудника СБУ, перечень его должностных обязанностей, протоколы негласных следственных действий.

В то же время прокурор САП Владимир Кривенко просил суд отклонить ходатайство защиты из-за его беспочвенности.

По его словам, все материалы следственно-розыскных действий рассекречены, о чем указано на каждом из протоколов.

"О должностных обязанностей Карамушки, то это вовсе не является государственной тайной", - добавил он.

Судья, заслушав мнения участников процесса, решила: "В удовлетворении ходатайства отказать".

По ее мнению, защитой не приведено конкретных сведений, составляющих тайну.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении руководителю структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области за получение взятки в сумме 47,5 тыс. долл.

Также о подозрении сообщено и посреднику передачи средств. Этому человеку инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.

Как сообщал УНН, сотрудники НАБУ уличили в получении 47,5 тыс. долл. взятки сотрудника СБУ.

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