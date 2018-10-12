НАБУ завершило следствие по делу сотрудника столичного главка СБУ

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в получении 47,5 тыс. долл. взятки начальником сектора контрразведки Левобережного межрайонного отдела Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области Александром Карамушкой. Материалы производства открыты сторонам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бюро, передает УНН.

"12 октября 2018 года материалы следствия в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды руководителем структурного подразделения одного из межрайотдела ГУ Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области открыто для стороны защиты", - рассказали в пресс-службе НАБУ.

В Бюро добавили, что указанное уголовное производство является одним из эпизодов коррупции, разоблаченной детективами НАБУ в сфере миграционной политики во время спецоперации.

Напомним, 24 апреля 2018 года сотрудники НАБУ уличили в получении 47,5 тыс. долл. взятки сотрудника СБУ.

27 апреля 2018 года Соломенский районный суд Киева применил к руководителю структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Карамушке меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 1,2 млн грн.

В мае суд отстранил Карамушку от должности руководителя структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

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