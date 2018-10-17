В НАБУ предостерегают от внесения изменений в УПК

“Принятие изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусмотренных законопроектом № 8336, устраняет недостатки так называемых ”поправок Лозового“ при назначении экспертиз практически во всех производствах, кроме тех, расследование которых осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. Кроме того, предложенные нововведения могут поставить под угрозу независимость Бюро и усложнить привлечение виновных в топ-коррупции лиц к уголовной ответственности”, - отмечают в Агентстве.

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В НАБУ обращают внимание, что проект закона, который будет рассматриваться комитетами ВРУ 17 октября, предусматривает возможность сторонам уголовного производства самостоятельно привлекать экспертов, одновременно оставляет обязанность стороны обвинения обращаться с ходатайством к следственному судье в случае необходимости проведения экспертизы видео, звукозаписи, почерковедческой, лингвистической, экономической или товароведческой экспертизы (если стоимость объекта в 200 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц). В НАБУ отмечают, что это именно те виды экспертизы, которые осуществляются именно в ходе расследования детективами НАБУ и прокурорами САП коррупционных уголовных правонарушений.

“То есть под предлогом ”облегчить негативные последствия “поправок Лозового” и декларируя намерения бороться с коррупцией в государстве, отдельные политики вносят на рассмотрение парламента законопроект, который практически исключает такую ​​борьбу и сводит на нет предыдущие достижения Бюро“, - констатируют в Агентстве.

Кроме того, беспокойство НАБУ вызывает предложенное законопроектом создание Единого государственного реестра судебных экспертиз и экспертных исследований. По мнению Антикоррупционного бюро, это может грозить разглашением тайны предварительного расследования и даст возможность фигурантам уголовных производств еще на стадии следствия следить за ходом следственных действий, узнавать, какие экспертизы назначаются и иметь возможность „повлиять“ на их результаты.

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„Вызывает беспокойство и предложение запретить допросы в качестве свидетеля эксперта, который подготовил заключение в производстве. Вместо этого законопроектом предлагается предоставление письменных разъяснений. Поэтому, эксперт может дать заключение, а затем, в случае “противоречий„ или “вопросов„ в письменном разъяснении изменить свое мнение”, - предостерегают в НАБУ.

Национальное бюро считает неприемлемыми предложенные изменения в законодательство и призывает парламентариев в полной мере отменить нормы, исключающие эффективные расследования коррупционных преступлений, представляющих угрозу независимости правоохранительных органов, нарушающих права потерпевших, гражданских истцов и других участников уголовного процесса.

“Также обращаем внимание, что среди ключевых рекомендаций международных экспертов, которые проводили оценку эффективности работы вновь антикоррупционных институтов, существует необходимость избегать внесения изменений в законодательство, регулирующее работу НАБУ и САП, без предварительных обстоятельных консультаций с участием НАБУ, САП, других правоохранительных органов, гражданского общества, экспертов и других заинтересованных сторон”, - подытожили в Агентстве.

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18 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 8336 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления гарантий независимости судебного эксперта и надлежащего обеспечения судебно-экспертной деятельности”, который предусматривает отмену обязательной санкции следственного судьи на проведение судебной экспертизы.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заверил, что он и представители Бюро будут способствовать проведению аудита НАБУ.