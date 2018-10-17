В НАБУ предостерегают от внесения изменений в УПК

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 61792 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116549 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124536 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164239 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151527 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139836 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130092 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177895 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118271 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141784 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

9 марта, 08:40 • 40152 просмотра
Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

Трасса Покровск-Костянтиновка: армейцы рф не имеют четкого огневого контроля над дорогой

9 марта, 08:49 • 30803 просмотра
В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

9 марта, 10:01 • 26831 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 46944 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

12:46 • 24912 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 142626 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 177893 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 186215 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 196836 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 254029 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 164232 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 106470 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110783 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112747 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112073 просмотра
Актуальное
В НАБУ предостерегают от внесения изменений в УПК

В НАБУ предостерегают от внесения изменений в УПК

Киев  •  УНН

 • 15229 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Предложенные изменения в УПК, предусмотренные законопроектом законопроектом №8336, ставят под угрозу независимость и блокируют работу НАБУ и САП. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного агентства Украины, передает УНН.

“Принятие изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусмотренных законопроектом № 8336, устраняет недостатки так называемых ”поправок Лозового“ при назначении экспертиз практически во всех производствах, кроме тех, расследование которых осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. Кроме того, предложенные нововведения могут поставить под угрозу независимость Бюро и усложнить привлечение виновных в топ-коррупции лиц к уголовной ответственности”, - отмечают в Агентстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За коррупцию во всех делах НАБУ и САП осудили только трех человек

В НАБУ обращают внимание, что проект закона, который будет рассматриваться комитетами ВРУ 17 октября, предусматривает возможность сторонам уголовного производства самостоятельно привлекать экспертов, одновременно оставляет обязанность стороны обвинения обращаться с ходатайством к следственному судье в случае необходимости проведения экспертизы видео, звукозаписи, почерковедческой, лингвистической, экономической или товароведческой экспертизы (если стоимость объекта в 200 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц). В НАБУ отмечают, что это именно те виды экспертизы, которые осуществляются именно в ходе расследования детективами НАБУ и прокурорами САП коррупционных уголовных правонарушений.

“То есть под предлогом ”облегчить негативные последствия “поправок Лозового” и декларируя намерения бороться с коррупцией в государстве, отдельные политики вносят на рассмотрение парламента законопроект, который практически исключает такую ​​борьбу и сводит на нет предыдущие достижения Бюро“, - констатируют в Агентстве.

Кроме того, беспокойство НАБУ вызывает предложенное законопроектом создание Единого государственного реестра судебных экспертиз и экспертных исследований. По мнению Антикоррупционного бюро, это может грозить разглашением тайны предварительного расследования и даст возможность фигурантам уголовных производств еще на стадии следствия следить за ходом следственных действий, узнавать, какие экспертизы назначаются и иметь возможность „повлиять“ на их результаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент сообщил сроки завершения формирования Антикоррупционного суда

„Вызывает беспокойство и предложение запретить допросы в качестве свидетеля эксперта, который подготовил заключение в производстве. Вместо этого законопроектом предлагается предоставление письменных разъяснений. Поэтому, эксперт может дать заключение, а затем, в случае “противоречий„ или “вопросов„ в письменном разъяснении изменить свое мнение”, - предостерегают в НАБУ.

Национальное бюро считает неприемлемыми предложенные изменения в законодательство и призывает парламентариев в полной мере отменить нормы, исключающие эффективные расследования коррупционных преступлений, представляющих угрозу независимости правоохранительных органов, нарушающих права потерпевших, гражданских истцов и других участников уголовного процесса.

“Также обращаем внимание, что среди ключевых рекомендаций международных экспертов, которые проводили оценку эффективности работы вновь антикоррупционных институтов, существует необходимость избегать внесения изменений в законодательство, регулирующее работу НАБУ и САП, без предварительных обстоятельных консультаций с участием НАБУ, САП, других правоохранительных органов, гражданского общества, экспертов и других заинтересованных сторон”, - подытожили в Агентстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАБУ прокомментировали ход формирования Антикоррупционного суда

18 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 8336 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления гарантий независимости судебного эксперта и надлежащего обеспечения судебно-экспертной деятельности”, который предусматривает отмену обязательной санкции следственного судьи на проведение судебной экспертизы.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заверил, что он и представители Бюро будут способствовать проведению аудита НАБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы