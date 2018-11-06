Обрано міжнародних експертів для відбору суддів антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) сьогодні таємним голосуванням обрала шістьох членів до Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), які допомагатимуть у відборі суддів Вищого антикорупційного суду. Про це повідомили УНН у прес-службі ВККС.
“Сьогодні обрали такий склад: Ауреліус Гутаускас, Флемніг Сі Денкер, Мар’яна Лазарова Трайковська, Тед Зажечни, Лорна Харріс та Ентоні Хупер”, — сказали у прес-службі. У відомстві додали, що обрання міжнародних експертів до Громадської ради відбулося шляхом таємного голосування.
За інформацією ВККС, раніше з усіма претендентами, в тому числі, з тими, яких сьогодні обрали до ради, провели співбесіди.
У Комісії додали, що ці міжнародні експерти допомагатимуть членам Вищої кваліфкомісії у відборі суддів Вищого антикорупційного суду України.
Як повідомляв УНН, 18 та 19 жовтня поточного року члени Вищої кваліфікаційної комісії провели сесію-знайомство у формі скайп-конференції з кандидатами до складу Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ).
Мета утворення ГРМЕ — сприяти Комісії під час проведення конкурсу до Вищого антикорупційного суду через надання оцінки доброчесності кандидатів. Строк роботи складу Громадської ради міжнародних експертів становитиме два роки.
Іспити до Вищого антикорупційного суду пройдуть у листопаді.