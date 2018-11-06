Избрали международных экспертов для отбора судей антикоррупционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) сегодня тайным голосованием избрала шесть членов в Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ), которые будут помогать в отборе судей Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ВККС.
"Сегодня выбрали такой состав: Аурелиус Гутаускас, Флемниг Си Денкер, Марьяна Лазарова Трайковская, Тед Зажечны, Лорна Харрис и Энтони Хупер", - сказали в пресс-службе. В ведомстве добавили, что избрание международных экспертов в Общественный совет произошло путем тайного голосования.
По информации ВККС, ранее со всеми претендентами, в том числе, с теми, которые сегодня выбрали в совет, провели собеседования.
В Комиссии добавили, что эти международные эксперты будут помогать членам Высшей квалификационной в отборе судей Высшего антикоррупционного суда Украины.
Как сообщал УНН, 18 и 19 октября текущего года члены Высшей квалификационной комиссии провели сессию-знакомство в форме скайп-конференции с кандидатами в состав Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ).
Цель образования ОСМЭ - способствовать Комиссии при проведении конкурса в Высший антикоррупционный суд через предоставление оценки добропорядочности кандидатов. Срок работы Общественного совета международных экспертов составит два года.
Экзамены в Высший антикоррупционный суд пройдут в ноябре.