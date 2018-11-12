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В НАБУ рассказали, когда за коррупционные дела начнут сажать

Киев  •  УНН

 • 13410 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Почти полсотни дел, переданных НАБУ и САП в украинские суды общей юрисдикции, пока не рассматриваются. Однако в Украине уже запущен процесс, который позволит ускорить внедрение уголовной ответственности за коррупцию. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.

“Из 166 уголовных производств, в которых по состоянию на конец октября 2018 года детективы НАБУ Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты в суд, в 48 делах не произошло подготовительное заседание”, — говорится в сообщении.

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Также в НАБУ назвали лидера “антирейтинга” — это дело “тернопольских прокуроров”, по которому суд в очередной раз постановил вернуть обвинительный акт. Производство не рассматривается уже почти 2 года после передачи в суд — с 11 ноября 2016 года.

Кроме того, в Агентстве отметили длительное “хождение” дела по обвинению должностных лиц в нанесении ущерба ПАО “Государственная продовольственно-зерновая компания”. Данное производство судебные инстанции рассматривают около 22 месяцев. Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 26 ноября в Святошинском районном суде Киева.

“Сейчас только в 35 производствах от НАБУ и САП приняты судебные решения. Большинство из них утверждают соглашения о признании виновности или освобождении от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений”, - говорится в сообщении.

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В НАБУ назвали причины, по которым стопорится рассмотрение коррупционных дел. Среди них — объективный недостаток судей, неявка, болезни или отпуск участников процесса.

“Высший антикоррупционный суд должен поставить финальную точку в делах от НАБУ и САП, а вынесенные приговоры помогут вернуть арестованные во время расследований средства в доход государства. Именно поэтому его скорейшего создания требуют и украинское общество, и международные партнеры”, - отмечают в НАБУ.

Напомним, в НАБУ предостерегли от внесения изменений в УПК.

Отметим, что в ноябре состоятся экзамены для отбора 39 судей  в Высший антикоррупционный суд. 6 ноября состоялся отбор кандидатов в Общественный совет международных экспертов.

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