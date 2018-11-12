В НАБУ рассказали, когда за коррупционные дела начнут сажать

КИЕВ. 12 июля. УНН. Почти полсотни дел, переданных НАБУ и САП в украинские суды общей юрисдикции, пока не рассматриваются. Однако в Украине уже запущен процесс, который позволит ускорить внедрение уголовной ответственности за коррупцию. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.