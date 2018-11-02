У НАЗК озвучили статистику щодо розкриття корупційних порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За результатами роботи у жовтні Національне агентство із запобігання корупції зафіксувало 112 порушень. Про це повідомила прес-служба Агенства, передає УНН.
“У жовтні Національне агентство з питань запобігання корупції зафіксувало 112 порушень антикорупційного законодавства: складено 56 адміністративних протоколів, зафіксовано ознак кримінальних правопорушень — 46, направлено вимог про усунення порушень законодавства (приписів) — 10”, — йдеться у звіті НАЗК.
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Завершено повну перевірку 40 декларацій. За результатами перевірок у 11 деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також ознаки умисного неподання 35 декларацій. До НПУ, НАБУ і органів прокуратури направлено обґрунтовані висновки щодо виявлення ознак кримінальних правопорушень.
40 адмінпротоколів складено за порушення термінів подання декларацій, неподання/несвоєчасне подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, зазначення у деклараціях недостовірних відомостей на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 16 протоколів складено у зв’язку з порушенням посадовцями вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
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Також НАЗК внесло 6 приписів про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 3 приписи за ненадання запитуваної інформації та документів, а також припис за результатами перевірки дотримання вимог Закону України “Про запобігання корупції”.
Раніше у НАЗК назвали найбільших порушників антикорупційного законодавства.
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