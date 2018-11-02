В НАПК озвучили статистику по раскрытию коррупционных нарушений

“В октябре Национальное агентство по предупреждению коррупции зафиксировало 112 нарушений антикоррупционного законодательства: составлены 56 административных протоколов, зафиксированы признаки уголовных преступлений — 46, направлены требований об устранении нарушений законодательства (предписаний) — 10”, — говорится в отчете НАПК.

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Завершена полная проверка 40 деклараций. По результатам проверок в 11 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а также признаки умышленного непредставления 35 деклараций. В НПУ, НАБУ и органы прокуратуры направлены обоснованные выводы по выявлению признаков уголовных преступлений.

40 админпротоколов составлены за нарушение сроков подачи деклараций, непредоставление/ несвоевременное предоставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, указание в декларациях недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. 16 протоколов составлены в связи с нарушением должностными лицами требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

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Также НАПК внесло 6 предписаний о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 3 предписания из-за непредоставления запрашиваемой информации и документов, а также предписание по результатам проверки соблюдения требований Закона Украины “О предотвращении коррупции”.

Ранее в НАПК назвали крупнейших нарушителей антикоррупционного законодательства.

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