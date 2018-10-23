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Іспити до Вищого антикорупційного суду пройдуть у листопаді

Іспити до Вищого антикорупційного суду пройдуть у листопаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У середині листопада кандидати до Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду складатимуть конкурсні іспити. Про це повідомила прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, передає УНН.

“Згідно з графіком конкурсу дворівневий іспит для кандидатів до ВС та ВАКС призначено на 12 та 14 листопада. Зокрема 12 листопада протягом 2,5 годин всі кандидати складатимуть анонімне письмове тестування, а 14 листопада протягом 5,5 годин писатимуть практичне завдання — проект судового рішення відповідного суду”, — йдеться у повідомленні.

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Другою частиною кваліфікаційного оцінювання після іспиту стануть співбесіди для успішних кандидатів. Планується, що з кандидатами, які успішно складуть іспит до Вищого антикорупційного суду, співбесіди за участі Громадської ради міжнародних експертів будуть проведені вже у грудні 2018 року — січні 2019 року (включно). З кандидатами до Верховного Суду співбесіди проведуть у IV кварталі 2018 року — І кварталі 2019 року.

Нагадаємо, станом на 24 вересня 2018 року Комісія отримала 1001 заяву з пакетами документів, з них 659 — для участі у другому конкурсі до Верховного Суду та 342 — до Вищого антикорупційного суду. Зараз триває процедура допуску цих кандидатів до конкурсних процедур.

ВККСУ 2 серпня 2018 року оголосила конкурси на 78 посад суддів Верховного Суду та 39 посад суддів Вищого антикорупційного суду. Подання документів на участь у конкурсах від суддів, адвокатів та науковців з відповідним стажем тривало з 8 серпня до 14 вересня 2018 року.

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Крім того, за результатом першого конкурсу до Верховного Суду, який ВККСУ провела у 2016–2017 роках, з 15 грудня 2017 року працює перший новий суд, що створений в Україні за результатами судової реформи.

Раніше стало відомо, коли запрацює Антикорупційний суд.

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