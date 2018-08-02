ВККС оголосила конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України 2 серпня оголосила про конкурси на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Верховного Суду, передає УНН з посиланням на інформацію ВККС.
За інформацією Комісії, конкурс до Вищого антикорупційного суду було оголошено на 39 посад, з яких 12 посад суддів апеляційної палати цього суду.
До Верховного Суду розпочався відбір на 78 посад.
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При цьому, за даними ВККС, подання документів триватиме з 8 серпня по 14 вересня 2018 року в електронній та паперовій формі.
Зокрема, для участі у конкурсі до Вищого антикорупційного суду запрошують суддів з п’ятирічним досвідом, адвокатів, науковців та правників із сукупним стажем на цих посадах – 7 років.
За словами голови ВККС, кандидати пройдуть процедуру допуску, спеціальну перевірку, складуть тестування та практичне завдання, а також психологічні тести, співбесіди з психологами та членами ВККС і представниками українських громадських або міжнародних організацій.