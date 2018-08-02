ВККС объявила конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда

По информации Комиссии, конкурс в Высший антикоррупционный суд было объявлено на 39 должностей, из которых 12 должностей судей апелляционной палаты этого суда.

В Верховный Суд начался отбор на 78 должностей.

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При этом, по данным ВККС, подача документов продлится с 8 августа по 14 сентября 2018 года в электронной и бумажной форме.

В частности, для участия в конкурсе в Высший антикоррупционный суд приглашают судей с пятилетним опытом, адвокатов, ученых и юристов с совокупным стажем на этих должностях - 7 лет.

По словам председателя ВККС, кандидаты пройдут процедуру допуска, специальную проверку, тестирование и практическое задание, а также психологические тесты, собеседования с психологами и членами ВККС и представителями украинских общественных или международных организаций.