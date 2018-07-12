10% українських суддів не відповідають займаним посадам - ВККСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. За результатами дев’яти місяців кваліфікаційного оцінювання 10% суддів не підтвердили відповідність займаній посаді. Про це повідомила прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, передає УНН.
“113 суддів, або 10%, не підтвердили відповідності займаній посаді: 78 суддів не склали іспитів, 35 суддів не пройшли співбесід із членами Комісії”, — йдеться у висновку про результати кваліфікаційної перевірки.
Загалом станом на 11 липня 2018 року за підсумками 9 місяців проведення кваліфікаційного оцінювання суддівського корпусу країни підбито результати щодо 1180 суддів першої та другої інстанції.
Примітно, що 82% суддів або 974 посадовці успішно пройшли оцінювання та підтвердили відповідність займаній посаді. Інші 206 суддів, або 18%, за даними ВККС, підлягають звільненню або вже звільнені, зокрема:
— 93 судді, або 8%, звільнено за власним бажанням під час процедури оцінювання;
— 113 суддів, або 10%, не підтвердили відповідності займаній посаді.
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Суддів, для яких розпочато оцінювання, але немає остаточних результатів з причин оголошення перерви або зупинки кваліфікаційного оцінювання — 252 осіб. Зокрема остання процедура стосується 185 суддів, у тому числі через наявні висновки Громадської ради доброчесності (ГРД), які не відповідають встановленим вимогам до їх надання.
“Найближчими тижнями Комісія почне важливу процедуру для роботи судової системи — переведення без конкурсу суддів, які успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання у новостворювані суди першої та другої інстанції. Зважаючи на кадрову нестачу суддів та надмірне навантаження у судах через звільнення та закінчення повноважень у суддів-п’ятирічок, ця процедура покращить роботу місцевих судів та доступ громадян до правосуддя. Будемо намагатись провести цю процедуру максимально швидко”, — зазначив голова ВККСУ Сергій Козьяков.
Нагадаємо, в Україні не вистачає майже 2,5 тис. суддів.