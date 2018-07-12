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10% украинских судей не соответствуют занимаемым должностям - ВККСУ

Киев  •  УНН

 • 12617 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. По результатам девяти месяцев квалификационного оценивания 10% судей не подтвердили соответствие занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины, передает УНН.

“113 судей, или 10%, не подтвердили соответствия занимаемой должности: 78 судей не прошли экзамен, 35 судей не прошли собеседований с членами Комиссии”, — говорится в заключении о результатах квалификационной проверки.

Всего по состоянию на 11 июля 2018 года по итогам 9 месяцев проведения квалификационной оценки судейского корпуса страны были подведены итоги по 1180 судей первой и второй инстанций.

Примечательно, что 82% судей или 974 должностных лиц успешно прошли оценивание и подтвердили соответствие занимаемой должности. Другие 206 судей, или 18%, по данным ВККС, подлежат увольнению или уже уволены, в частности:

— 93 судьи, или 8%, уволены по собственному желанию во время процедуры оценивания;

— 113 судей, или 10%, не подтвердили соответствия занимаемой должности.

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Судей, для которых начато оценивание, но нет окончательных результатов по причине объявления перерыва или остановки квалификационного оценивания — 252 лица. В частности последняя процедура касается 185 судей, в том числе из-за имеющихся выводов Общественного совета добродетели (ГРД), не соответствующих установленным требованиям к их предоставлению.

“В ближайшие недели Комиссия начнет важную процедуру для работы судебной системы — перевод без конкурса судей, которые успешно прошли квалификационное тестирование в новосозданные суды первой и второй инстанции. Учитывая кадровую нехватку судей и чрезмерную нагрузку в судах из-за увольнения и окончания полномочий у судей-пятилеток, эта процедура улучшит работу местных судов и доступ граждан к правосудию. Будем пытаться провести эту процедуру максимально быстро”, - отметил глава ВККСУ Сергей Козьяков.

Напомним, в Украине не хватает почти 2,5 тыс. судей.

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