Экзамены в Высший антикоррупционный суд пройдут в ноябре

“Согласно графику конкурса двухуровневый экзамен для кандидатов в ВС и ВАС назначен на 12 и 14 ноября. В том числе 12 ноября в течение 2,5 часов все кандидаты будут сдавать анонимное письменное тестирование, а 14 ноября в течение 5,5 часов писать практическое задание — проект судебного решения соответствующего суда”, - говорится в сообщении.

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Второй частью квалификационной оценки после экзамена станут собеседования для успешных кандидатов. Планируется, что с кандидатами, которые успешно сдадут экзамен в Высший антикоррупционный суд, собеседования с участием Общественного совета международных экспертов будут проведены уже в декабре 2018 — январе 2019 года (включительно). С кандидатами в Верховный Суд собеседования проведут в IV квартале 2018 — I квартале 2019 года.

Напомним, на 24 сентября 2018 года Комиссия получила 1001 заявление с пакетом документов, из них 659 — для участия во втором конкурсе в Верховный Суд и 342 — в Высший антикоррупционный суд. Сейчас идет процедура допуска этих кандидатов к конкурсным процедурам.

ВККСУ 2 августа 2018 года объявила конкурсы на 78 должностей судей Верховного Суда и 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда. Подача документов на участие в конкурсах от судей, адвокатов и ученых с соответствующим стажем продолжалось с 8 августа по 14 сентября 2018 года.

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Кроме того, по результатам первого конкурса в Верховный Суд, который ВККСУ провела в 2016-2017 годах, с 15 декабря 2017 года работает первый новый суд, созданный в Украине по результатам судебной реформы.

Ранее стало известно, когда заработает Антикоррупционный суд.