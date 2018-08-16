Стало відомо, коли запрацює Антикорупційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Формування Вищого антикорупційного суду може бути завершено в березні наступного року. Про це з посиланням на інтерв’ю голови ВККС Сергія Козьякова Громадському телебаченню повідомила прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, передає УНН.
“Антикорупційний суд в Україні може бути створений вже за півроку”, — йдеться у повідомленні.
Однак формування суду ще не означає, що він одразу почне працювати. За словами голови ВККС, на запуск Верховного суду пійшло майже півроку. Це пов’язано із визначеною законом процедурою призначення суддів, в якій на ВККС покладається функція перевірки відповідності кандидатів на суддівські посади та надання рекомендацій на призначення найуспішнішим із них.
“Після нас ще є Вища рада правосуддя. Ми лише надаємо рекомендації. Конституційний орган — Вища рада правосуддя ухвалює остаточне рішення. Після цього — Президент підписує указ”, — пояснив Сергій Козьяков.
Про намір взяти участь у конкурсі на вакантні посади Антикорупційного суду заявили близько восьми сотень претендентів. Усього в новостворюваному суді працюватимуть 39 суддів, що означає, що конкурс може сягнути 20 осіб на місце — за словами голови ВККС, декларації про наміри не завжди означають фактичного подання документів на конкурс.
Між тим Сергій Козьяков зауважив, що серед претендентів на роботу в антикорупційному суді власне суддів — менше 40%, а найбільше таких, хто хоче поборотися з корупцією з суддівського крісла, — походять з адвокатського середовища.
Конкурс відбуватиметься у кілька етапів: претендентів оцінюватимуть на професійну придатність бути суддею, також їм доведеться пройти психологічне тестування, співбесіду з психологом і, на завершення, співбесіду з членами ВККС та представниками Громадської ради міжнародних експертів — цей дорадчий орган утворено спеціально для формування Антикорупційного суду.
Наразі триває прийом документів на участь у конкурсі. Кінцева дата для подання — 14 вересня 2018 року.
Раніше стало відомо, як обиратимуть суддів Вищого антикорупційного суду.