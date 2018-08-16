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Стало известно, когда заработает Антикоррупционный суд

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Формирование Высшего антикоррупционного суда может быть завершено в марте следующего года. Об этом со ссылкой на интервью председателя ВККС Сергея Козьякова Общественному телевидению сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины, передает УНН.

Стало известно, когда заработает Антикоррупционный суд

“Антикоррупционный суд в Украине может быть создан уже через полгода”, — говорится в сообщении.

Однако формирование суда еще не значит, что он сразу начнет работать. По словам председателя ВККС, на запуск Верховного суда ушли почти полгода. Это связано с определенной законом процедурой назначения судей, в которой на ВККС возлагается функция проверки соответствия кандидатов на судейские должности и рекомендации на назначение самых успешных из них.

“После нас еще есть Высший совет правосудия. Мы лишь предоставляем рекомендации. Конституционный орган — Высший совет правосудия принимает окончательное решение. После этого — Президент подписывает указ”, - пояснил Сергей Козьяков.

О намерении принять участие в конкурсе на вакантные должности Антикоррупционного суда заявили около восьми сотен претендентов. Всего во новосозданном суде будут работать 39 судей, что означает, что конкурс может достичь 20 человек на место — по словам председателя ВККС, декларации о намерениях не всегда означают фактическую подачу документов на конкурс.

Между тем Сергей Козьяков отметил, что среди претендентов на работу в антикоррупционном суде собственно судей — менее 40%, а всего таких, кто хочет побороться с коррупцией из судейского кресла, — происходят из адвокатской среды.

Конкурс будет проходить в несколько этапов: претендентов будут оценивать на профессиональную пригодность быть судьей, также им придется пройти психологическое тестирование, собеседование с психологом и, в завершение, собеседование с членами ВККС и представителями Общественного совета международных экспертов — это совещательный орган образован специально для формирования антикоррупционного суда.

Сейчас продолжается прием документов на участие в конкурсе. Конечная дата для представления — 14 сентября 2018 года.

Ранее стало известно, как будут избирать судей Высшего антикоррупционного суда.

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