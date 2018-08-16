Антикорупційний суд обиратимуть під міжнародним наглядом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Процес створення антикорупційного суду в Україні контролюватимуть міжнародні експерти. Про це повідомила прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, передає УНН.
“У формуванні Вищого антикорупційного суду братиме участь спеціально створена допоміжна структура — Громадська рада міжнародних експертів. ГРМЕ — це представники різних міжнародних організацій. Критерії їхнього добору прописані в законі. Тобто, це має бути організація, в якої є договір з Україною про співпрацю в галузі боротьби з корупцією”, — заявив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков.
Таких організацій наразі 15, і ВККС, за словами пана Козьякова, оперативно усім надіслала запрошення представити свої кандидатури.
“Всього на фініші має бути 6 членів Громадської ради міжнародних експертів, і закон визначає, що кандидатур має бути не менше, ніж по дві на одну вакантну посаду”, — додав голова ВККС.
Вища кваліфікаційна комісія суддів вже провела серію консультацій і з організаціями, що братимуть участь у створенні Громадської ради міжнародних експертів, і з представниками дипломатичних кіл, з ключовими донорами українських реформ. За словами Сергія Козьякова, іноземні партнери мають між собою узгодити список кандидатів, а далі ВККС обере з мінімум 12 кандидатів шістьох, які увійдуть у Громадську раду міжнародних експертів.
Голова ВККС переконаний, що нестачі кандидатів не буде, оскільки практика створення антикорупційних судів в інших країнах показала, що бажаючих взяти участь у подібних проектах завжди достатньо.
ГРМЕ за своєю функцією — допоміжний орган Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Міжнародні експерти братимуть участь в оцінці доброчесності кандидатів до Вищого антикорупційного суду та матимуть повноваження ініціювати припинення участі в конкурсі недоброчесних кандидатів.
Нагадаємо, ВРП затвердила штат суддів у Вищому антикорупційному суді. Раніше стало відомо, як обиратимуть суддів Вищого антикорупційного суду.