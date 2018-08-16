Антикоррупционный суд будут выбирать под международным надзором

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 4 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 19890 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
06:18 • 49640 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 130097 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 239387 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 185086 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 250196 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 279680 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222471 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 252924 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
5м/с
64%
Популярные новости

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 56350 просмотра

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 34616 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 39894 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 32204 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 28185 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 305507 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 276636 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 361405 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 516674 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 604783 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 5208 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 45829 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 250205 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 90700 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 86262 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Антикоррупционный суд будут выбирать под международным надзором

Киев • УНН

 • 12467 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Процесс создания антикоррупционного суда в Украине будут контролировать международные эксперты. Об этом сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины, передает УНН.

Антикоррупционный суд будут выбирать под международным надзором

“В формировании Высшего антикоррупционного суда будет участвовать специально созданная вспомогательная структура — Общественный совет международных экспертов. ОСМЭ — это представители различных международных организаций. Критерии их отбора прописаны в законе. То есть, это должно быть организация, у которой есть договор с Украиной о сотрудничестве в области борьбы с коррупцией”, - заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков.

Таких организаций пока 15 и ВККС, по словам господина Козьяков, оперативно всем прислала приглашение представить свои кандидатуры.

“Всего на финише должно быть 6 членов Общественного совета международных экспертов, и закон определяет, что кандидатур должно быть не менее, чем по две на одну вакантную должность”, — добавил председатель ВККС.

Высшая квалификационная комиссия судей уже провела серию консультаций и с организациями, которые будут участвовать в создании Общественного совета международных экспертов, и с представителями дипломатических кругов, с ключевыми донорами украинских реформ. По словам Сергей Козьяков, иностранные партнеры между собой ,будут согласовать список кандидатов, а дальше ВККС выберет из минимум 12 кандидатов шестерых, которые войдут в Общественный совет международных экспертов.

Председатель ВККС убежден, что недостатка кандидатов не будет, поскольку практика создания антикоррупционных судов в других странах показала, что желающих принять участие в подобных проектах всегда достаточно.

ОСМЭ по своей функции — вспомогательный орган Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Международные эксперты будут участвовать в оценке добропорядочности кандидатов в Высший антикоррупционный суд и иметь полномочия инициировать прекращение участия в конкурсе нечестных кандидатов.

Напомним, ВРП утвердила штат судей в Высшем антикоррупционном суде. Ранее стало известно, как будут избирать судей Высшего антикоррупционного суда.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.14
Bitcoin
$76,264.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.08
Золото
$3,040.96
Ethereum
$1,483.72