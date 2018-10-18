Стартував перший етап створення Вищого антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України проведе співбесіди у режимі скайп-конференції з кандидатами у члени Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) у рамках підготовки конкурсу до Вищого антикорупційного суду. Згідно з ч.1 ст.9 відповідного Закону, ГРМЕ створюється на 6 років як допоміжний орган для сприяння Комісії у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Про це повідомила прес-служба ВККСУ, передає УНН.
“18 та 19 жовтня 2018 року члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в режимі скайп-конференції проведуть співбесіди з кандидатами на посади членів Громадської ради міжнародних експертів”, — йдеться у повідомленні.
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У співбесіді візьмуть участь 16 членів Комісії, з одного боку, та кандидати, запропоновані міжнародними організаціями, з іншого.
Рішення про обрання членів ГРМЕ буде ухвалено Комісією орієнтовно до кінця жовтня поточного року згідно з порядком та критеріями, передбаченими статтею 9 Закону України “Про Вищий антикорупційний суд”.
Серед критеріїв обрання кандидатів — бездоганна ділова репутація, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, відповідний досвід роботи в інших країнах із здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією.
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Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України із запропонованих міжнародними організаціями 12 експертів обере шість членів ГРМЕ, строк роботи яких становитиме два роки. Мета утворення ради — сприяти Комісії під час проведення конкурсу до Вищого антикорупційного суду через надання оцінки доброчесності.
ГРМЕ за своєю функцією — допоміжний орган Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Міжнародні експерти братимуть участь в оцінці доброчесності кандидатів до Вищого антикорупційного суду та матимуть повноваження ініціювати припинення участі в конкурсі недоброчесних кандидатів.