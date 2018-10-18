Стартував перший етап створення Вищого антикорупційного суду

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України проведе співбесіди у режимі скайп-конференції з кандидатами у члени Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) у рамках підготовки конкурсу до Вищого антикорупційного суду. Згідно з ч.1 ст.9 відповідного Закону, ГРМЕ створюється на 6 років як допоміжний орган для сприяння Комісії у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду. Про це повідомила прес-служба ВККСУ, передає УНН.