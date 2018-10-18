Стартовал первый этап создания Высшего Антикоррупционного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины проведет собеседования в режиме скайп-конференции с кандидатами в члены Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) в рамках подготовки конкурса в Высший антикоррупционный суд. Согласно ч.1 ст.9 соответствующего Закона, ОСМЭ создается на 6 лет как вспомогательный орган для содействия Комиссии в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщила пресс-служба ВККСУ, передает УНН.
“18 и 19 октября 2018 года члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины в режиме скайп-конференции проведут собеседования с кандидатами на должности членов Общественного совета международных экспертов”, — говорится в сообщении.
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В собеседовании примут участие 16 членов Комиссии, с одной стороны, и кандидаты, предложенные международными организациями, с другой.
Решение об избрании членов ОСМЭ будет принято Комиссией ориентировочно до конца октября текущего года в соответствии с порядком и критериями, предусмотренными статьей 9 Закона Украины “О Высшем антикоррупционном суде”.
Среди критериев избрания кандидатов — безупречная деловая репутация, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, соответствующий опыт работы в других странах по осуществлению процессуального руководства, поддержание государственного обвинения в суде или осуществление судопроизводства по делам, связанным с коррупцией.
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Напомним, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины из предложенных международными организациями 12 экспертов выберет шесть членов ОСМЭ, срок работы которых составит два года. Цель образования совета — способствовать Комиссии при проведении конкурса в Высший антикоррупционный суд путем предоставления оценки добропорядочности.
ОСМЭ по своей функции — вспомогательный орган Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Международные эксперты будут участвовать в оценке добропорядочности кандидатов в Высший антикоррупционный суд и иметь полномочия инициировать прекращение участия в конкурсе нечестных кандидатов.