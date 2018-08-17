Антикорупційний суд в Україні: усе про перший етап формування
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України конкретизувала вимоги до формування Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка на початковому етапі допомагатиме Комісії у проведенні конкурсу до Вищого антикорупційного суду. Про це повідомила прес-служба ВККСУ, передає УНН.
“Мета Комісії на цьому етапі - сформувати дійсно дієвий орган (Громадської ради міжнародних експертів), який зможе виконати великий обсяг навантаження: досконало володіти особливостями процедури проведення конкурсу, вивчати великі обсяги матеріалів у досьє кандидатів, мати високі професійні навички та репутацію, до якої немає питань у громадськості України. Комісія оприлюднить інформацію про всі кандидатури на сайті для можливості їх широкого обговорення та обере до складу ГРМЕ найкращих із запропонованого нам переліку за критеріями, визначеними в Законі,” - заявив Голова ВККСУ Сергій Козьяков.
Як зазначається, міжнародні організації можуть запропонувати щонайменше по 2 кандидати на одну вакансію до ГРМЕ, а загалом повинно бути висунуто мінімум 12 експертів, з яких Комісія обере 6 членів. Строк роботи обраних членів ГРМЕ складає 2 роки.
ГРМЕ утворюється ВККСУ строком на 6 років для сприяння їй у підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду та є її допоміжним органом.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», встановлено чіткі критерії, яким повинен відповідати кандидат у члени ГРМЕ. Міжнародні організації мають надати кандидатури своїх представників - громадян України чи іноземців, які відповідають наступним вимогам: мають бездоганну ділову репутацію; високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет; мають досвід роботи в інших країнах не менше ніж 5 років із здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов’язаних з корупцією.
Міжнародні організації, які вказані МЗС як такі, що співпрацюють з Україною в питаннях запобігання корупції, вже отримали від ВККС листи з проханням запропонувати своїх кандидатів до майбутнього складу ГРМЕ.
Раніше у ВККСУ повідомили, коли запрацює Антикорупційний суд.