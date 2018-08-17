Антикоррупционный суд в Украине: все о первом этапе формирования

“Цель Комиссии на этом этапе — сформировать по-настоящему действенный орган (Общественный совет международных экспертов), который сможет выполнить большой объем нагрузки: в совершенстве владеть особенностями процедуры проведения конкурса, изучать большие объемы материалов в досье кандидатов, иметь высокие профессиональные навыки и репутацию, в которой нет вопросов у общественности Украины. Комиссия обнародует информацию обо всех кандидатурах на сайте для возможности их широкого обсуждения и выберет в состав ОСМЭ лучших из предложенного нам перечня по критериям, определенным в Законе”, - заявил председатель ВККСУ Сергей Козьяков.

Как отмечается, международные организации могут предложить как минимум по 2 кандидата на одну вакансию в ОСМЭ, а всего должно быть выдвинуто минимум 12 экспертов, из которых Комиссия выберет 6 членов. Срок работы избранных членов ОСМЭ составляет 2 года.

ОСМЭ формируется ВККСУ сроком на 6 лет для содействия ей в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда и является ее вспомогательным органом.

В соответствии со статьей 9 Закона Украины “О Высшем антикоррупционном суде”, установлены четкие критерии, которым должен соответствовать кандидат в члены ОСМЭ. Международные организации должны представить кандидатуры своих представителей — граждан Украины или иностранцев, которые отвечают следующим требованиям: имеют безупречную деловую репутацию; высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет; имеют опыт работы в других странах не менее 5 лет по осуществлению процессуального руководства, поддержание государственного обвинения в суде или осуществления судопроизводства по делам, связанным с коррупцией.

Международные организации, указанные МИД как такие, которые сотрудничают с Украиной в вопросах предотвращения коррупции, уже получили от ВККС письма с просьбой предложить своих кандидатов в будущий состав ОСМЭ.

Ранее в ВККСУ сообщили, когда заработает Антикоррупционный суд.