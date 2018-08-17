Антикоррупционный суд в Украине: все о первом этапе формирования

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году
Эксклюзив
10:31 • 9434 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 19394 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 45556 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 45307 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 29622 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 57847 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 104580 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 159215 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 144618 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 72022 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
58%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 39855 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 33534 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 36878 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 32376 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 10007 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 33770 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 45556 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 45307 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 159215 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 144618 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 10848 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 18092 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 19944 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 22061 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 24830 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Антикоррупционный суд в Украине: все о первом этапе формирования

Киев • УНН

 • 17821 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины конкретизировала требования к формированию Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ), который на начальном этапе будет помогать Комиссии в проведении конкурса в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщила пресс-служба ВККСУ, передает УНН.

Антикоррупционный суд в Украине: все о первом этапе формирования

“Цель Комиссии на этом этапе — сформировать по-настоящему действенный орган (Общественный совет международных экспертов), который сможет выполнить большой объем нагрузки: в совершенстве владеть особенностями процедуры проведения конкурса, изучать большие объемы материалов в досье кандидатов, иметь высокие профессиональные навыки и репутацию, в которой нет вопросов у общественности Украины. Комиссия обнародует информацию обо всех кандидатурах на сайте для возможности их широкого обсуждения и выберет в состав ОСМЭ лучших из предложенного нам перечня по критериям, определенным в Законе”, - заявил председатель ВККСУ Сергей Козьяков.

Как отмечается, международные организации могут предложить как минимум по 2 кандидата на одну вакансию в ОСМЭ, а всего должно быть выдвинуто минимум 12 экспертов, из которых Комиссия выберет 6 членов. Срок работы избранных членов ОСМЭ составляет 2 года.

ОСМЭ формируется ВККСУ сроком на 6 лет для содействия ей в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда и является ее вспомогательным органом.

В соответствии со статьей 9 Закона Украины “О Высшем антикоррупционном суде”, установлены четкие критерии, которым должен соответствовать кандидат в члены ОСМЭ. Международные организации должны представить кандидатуры своих представителей — граждан Украины или иностранцев, которые отвечают следующим требованиям: имеют безупречную деловую репутацию; высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет; имеют опыт работы в других странах не менее 5 лет по осуществлению процессуального руководства, поддержание государственного обвинения в суде или осуществления судопроизводства по делам, связанным с коррупцией.

Международные организации, указанные МИД как такие, которые сотрудничают с Украиной в вопросах предотвращения коррупции, уже получили от ВККС письма с просьбой предложить своих кандидатов в будущий состав ОСМЭ.

Ранее в ВККСУ сообщили, когда заработает Антикоррупционный суд.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.56
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12