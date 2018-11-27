Соціальна політика на час воєнного стану не зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністерство соціальної політики заявило, що в умовах воєнного стану органи соціального захисту працюватимуть у штатному режимі та забезпечуватимуть безперебійне надання послуг населенню. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики, передає УНН.
“В умовах воєнного стану органи соціального захисту працюватимуть у штатному режимі та забезпечуватимуть безперебійне надання послуг населенню”, — йдеться у повідомленні.
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У зв’язку з рішенням про введення воєнного стану повідомляємо, що усі державні установи, що відповідають за впровадження соціальної політики працюватимуть згідно звичайного графіку роботи.
Таким чином, буде забезпечено безперебійне надання соціальної допомоги та усіх виплат населенню у штатному режимі. Жодних обмежень по виплатах соціальних допомог та пенсій не буде.
Нагадаємо, 26 листопада Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” №390/2018.
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Воєнний стан починає діяти із 14:00 26 листопада на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Його запроваджують у 10 областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Це такі регіони: