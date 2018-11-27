Социальная политика на время военного положения не изменится
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство социальной политики заявило, что в условиях военного положения органы социальной защиты будут работать в штатном режиме и обеспечивать бесперебойное предоставление услуг населению. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики, передает УНН.
“В условиях военного положения органы социальной защиты будут работать в штатном режиме и обеспечивать бесперебойное предоставление услуг населению”, — говорится в сообщении.
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В связи с решением о введении военного положения сообщаем, что все государственные учреждения, отвечающие за внедрение социальной политики будут работать согласно обычному графику работы.
Таким образом, будет обеспечено бесперебойное предоставление социальной помощи и всех выплат населению в штатном режиме. Никаких ограничений по выплатам социальных пособий и пенсий не будет.
Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине” №390/2018.
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Военное положение начинает действовать с 14:00 26 ноября на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. Его вводят в 10 областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Это такие регионы: