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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102097 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107777 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 143762 просмотра

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7 марта, 17:42 • 140146 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134212 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127283 просмотра

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7 марта, 08:52 • 167534 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141594 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Социальная политика на время военного положения не изменится

Социальная политика на время военного положения не изменится

Киев  •  УНН

 • 8777 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство социальной политики заявило, что в условиях военного положения органы социальной защиты будут работать в штатном режиме и обеспечивать бесперебойное предоставление услуг населению. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики, передает УНН.

“В условиях военного положения органы социальной защиты будут работать в штатном режиме и обеспечивать бесперебойное предоставление услуг населению”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военное положение не повлияет на выплаты пенсий, зарплат и пособий

В связи с решением о введении военного положения сообщаем, что все государственные учреждения, отвечающие за внедрение социальной политики будут работать согласно обычному графику работы.

Таким образом, будет обеспечено бесперебойное предоставление социальной помощи и всех выплат населению в штатном режиме. Никаких ограничений по выплатам социальных пособий и пенсий не будет.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине” №390/2018.

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Военное положение начинает действовать с 14:00 26 ноября на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года. Его вводят в 10 областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Это такие регионы:

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