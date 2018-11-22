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Мінімальна пенсія зросте на 62 гривні

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. З 1 грудня 2018 року уряд проведе індексацію пенсій. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

“З 1 грудня 2018 року прожитковий мінімум і мінімальний розмір пенсій зросте до 1497 гривень. Відповідний перерахунок буде здійснений також всім пенсіонерам, розмір пенсій яких залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб”, — сказав Розенко.

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Зазначимо, що з 1 липня 2018 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 1435 гривень.

Крім того, з 1 січня 2019 року, за словами Розенка, відбудеться чергове підвищення пенсій військовим пенсіонерам.

“Уже другий рік поспіль будуть перераховуватися пенсії військовим пенсіонерам, а це понад півмільйона наших співгромадян”, — додав Розенко.

Він також нагадав, що 1 березня 2019 року відбудеться осучаснення пенсій для 10 мільйонів пенсіонерів.

“Виплати зростуть приблизно на 12-17%. І це буде відбуватися вже щороку”, — наголосив віце-прем’єр-міністр.

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З 1 березня 2019 року пенсії будуть автоматично перераховані залежно від зростання інфляції та середньої заробітної плати.

Для визначення розміру пенсії показник середньої заробітної плати збільшиться на 17%. Пенсії також будуть перераховані в зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму — з 1 липня (з 1 497 грн до 1 564 грн) та 1 грудня (з 1 564 грн до 1 638 грн). А також зростанням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року.

Згідно із проектом Державного бюджету на 2019 рік очікується зростання розміру військових пенсій у середньому ще на 738 гривень.

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Варто нагадати, що дефіцит бюджету не дозволяє У 2019 році провести індексацію зарплат для працівників бюджетної сфери, зокрема, вчителів.

В Україні загалом налічується 11 мільйонів пенсіонерів, з них 544 тисячі - військові пенсіонери.

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