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Минимальная пенсия вырастет на 62 гривни

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. С 1 декабря 2018 года правительство проведет индексацию пенсий. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“С 1 декабря 2018 года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен. Соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц”, - сказал Розенко.

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Отметим, что с 1 июля 2018 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 1435 гривен.

Кроме того, с 1 января 2019 года, по словам Розенко, состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам.

“Уже второй год подряд будут перечисляться пенсии военным пенсионерам, а это более полумиллиона наших сограждан”, — добавил Розенко.

Он также напомнил, что 1 марта 2019 года состоится осовременивание пенсий для 10 миллионов пенсионеров.

“Выплаты вырастут примерно на 12-17%. И это будет происходить уже ежегодно”, - подчеркнул вице-премьер-министр.

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С 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически перечислены в зависимости от роста инфляции и средней заработной платы.

Для определения размера пенсии показатель средней заработной платы увеличится на 17%. Пенсии также будут перечислены в связи с ростом прожиточного минимума — с 1 июля (с 1497 грн до 1564 грн) и 1 декабря (с 1564 грн до 1638 грн). А также ростом минимальной заработной платы с 1 января 2019 года.

Согласно проекту Государственного бюджета на 2019 год ожидается рост размера военных пенсий в среднем еще на 738 гривен.

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Стоит напомнить, что дефицит бюджета не позволяет в 2019 году провести индексацию зарплат для работников бюджетной сферы, в частности, учителей.

В Украине в целом насчитывается 11 миллионов пенсионеров, из них 544 тысяч - военные пенсионеры.

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