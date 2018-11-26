Воєнний стан не вплине на виплати пенсій, зарплат і допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Держава виплачуватиме без обмежень пенсії, заробітні плати, соціальні допомоги у разі застосування воєнного стану. Про це написав на своїй сторінці у Facebook віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, передає УНН.
“Щоби припинити будь-які спекуляції на цій чутливій темі, пару слів щодо впливу можливого запровадження воєнного стану на систему соціальних виплат в державі. Зважаючи на стабільну і прогнозовану фінансово-економічну ситуацію в країні, всі соціальні платежі, допомоги, пенсії, зарплати та інші виплати будуть здійснюватися вчасно, в повному обсязі і без жодних обмежень”, — запевнив віце-прем’єр.
Розенко наголосив, що уряд не допустить жодних збоїв в системі соціальних виплат нашим громадянам.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких — тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.