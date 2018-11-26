Военное положение не повлияет на выплаты пенсий, зарплат и пособий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Государство будет выплачивать без ограничений пенсии, заработные платы, социальные пособия в случае введения военного положения. Об этом написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНН.
"Чтобы прекратить спекуляции на этой чувствительной теме, пару слов о влиянии возможного введения военного положения на систему социальных выплат в государстве. Несмотря на стабильную и прогнозируемую финансово-экономическую ситуацию в стране, все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без каких-либо ограничений", - заверил вице-премьер.
Розенко отметил, что правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат нашим гражданам.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.