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Воєнний стан в Україні не вплине на освітній процес

Воєнний стан в Україні не вплине на освітній процес

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Оголошення воєнного стану не вплине на роботу закладів освіти. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України, передає УНН.

“Затверджений парламентом указ Президента України, яким запроваджується воєнний стан у 10 областях терміном на 30 днів, жодним чином не впливає на звичну роботу закладів освіти сьогодні. Будь-які зміни можливі винятково у разі, якщо цього потребуватиме безпека дітей та захист країни. За таких умов Міністерство, а також інші уповноваженні органи, оперативно інформуватимуть про це”, — йдеться у повідомленні.

Учителів, батьків, керівників освітніх закладів закликали зберігати спокій і діяти раціонально.

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“Сьогодні, і ми сподіваємося, що надалі, жодних змін у роботі закладів освіти не передбачається”, — зазначила міністр Лілія Гриневич.

Це стосується роботи закладів на території 10 областей, де запроваджено воєнний стан. Також не передбачається жодних змін щодо пропускного режиму в закладах, графіку їхньої роботи.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

Згідно із документом, воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. В указі Президента вказано, що воєнний стан запроваджується з 14:00 26 листопада 2018 року на 30 діб — до 14:00 26 грудня 2018 року.

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