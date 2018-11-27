Воєнний стан в Україні не вплине на освітній процес
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Оголошення воєнного стану не вплине на роботу закладів освіти. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України, передає УНН.
“Затверджений парламентом указ Президента України, яким запроваджується воєнний стан у 10 областях терміном на 30 днів, жодним чином не впливає на звичну роботу закладів освіти сьогодні. Будь-які зміни можливі винятково у разі, якщо цього потребуватиме безпека дітей та захист країни. За таких умов Міністерство, а також інші уповноваженні органи, оперативно інформуватимуть про це”, — йдеться у повідомленні.
Учителів, батьків, керівників освітніх закладів закликали зберігати спокій і діяти раціонально.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спортивні турніри через воєнний стан в Україні не скасовуються
“Сьогодні, і ми сподіваємося, що надалі, жодних змін у роботі закладів освіти не передбачається”, — зазначила міністр Лілія Гриневич.
Це стосується роботи закладів на території 10 областей, де запроваджено воєнний стан. Також не передбачається жодних змін щодо пропускного режиму в закладах, графіку їхньої роботи.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.
Згідно із документом, воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. В указі Президента вказано, що воєнний стан запроваджується з 14:00 26 листопада 2018 року на 30 діб — до 14:00 26 грудня 2018 року.