Военное положение в Украине не повлияет на образовательный процесс
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Объявления военного положения не повлияет на работу учреждений образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает УНН.
"Утвержденный парламентом указ Президента Украины, которым вводится военное положение в 10 областях сроком на 30 дней, никоим образом не влияет на привычную работу учебных заведений сегодня. Любые изменения возможны исключительно в случае, если этого будет требовать безопасность детей и защита страны. При таких условиях Министерство, а также другие уполномоченные органы должны оперативно информировать об этом", - говорится в сообщении.
Учителей, родителей, руководителей образовательных учреждений призвали сохранять спокойствие и действовать рационально.
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"Сегодня, и мы надеемся, что в дальнейшем, никаких изменений в работе учебных заведений не предвидится", - отметила министр Лилия Гриневич.
Это касается работы заведений на территории 10 областей, где введено военное положение. Также не предусмотрены никакие изменения по пропускному режиму в учреждениях, графику их работы.
Как сообщал УНН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Согласно документу, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. В указе Президента указано, что военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года на 30 суток - до 14:00 26 декабря 2018 года.