Спортивні турніри через воєнний стан в Україні не скасовуються
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Спортивні турніри національного та міжнародного рівня в 10 областях України, де запроваджений воєнний стан, не будуть скасовані. Про це повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Указом Президента України НЕ скасовуються жодні спортивні турніри національного та міжнародного рівня, що заплановані до проведення в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій областях”, — написав міністр.
За його словами, обмеження щодо спортивних заходів можуть бути введені у разі інформацію від правоохоронних органів про серйозну небезпеку для громадян. Однак при проведенні турнірів на цей час будуть посилені заходи безпеки.
Міністерство молоді та спорту, як вказав Жданов, працюватиме в штатному режимі — реалізуються молодіжні проекти, фінансуються та проводяться збори національних збірних та виїзди на міжнародні змагання (крім Росії).
Як повідомляв УНН, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.
Згідно із документом, воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. В указі Президента вказано, що воєнний стан запроваджується з 14:00 26 листопада 2018 року на 30 діб — до 14:00 26 грудня 2018 року.