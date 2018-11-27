Спортивні турніри через воєнний стан в Україні не скасовуються

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Спортивні турніри національного та міжнародного рівня в 10 областях України, де запроваджений воєнний стан, не будуть скасовані. Про це повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.