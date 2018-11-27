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В Украине не будут отменять спортивные турниры из-за военного положения

В Украине не будут отменять спортивные турниры из-за военного положения

Киев  •  УНН

 • 9505 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Спортивные турниры национального и международного уровня в 10 областях Украины, где введено военное положение, не будут отменены. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Указом Президента Украины НЕ отменяются никакие спортивные турниры национального и международного уровня, которые запланированы к проведению в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Винницкой областях", - говорится в сообщении.

По словам министра, ограничения по спортивным мероприятиям могут быть введены в случае информации от правоохранительных органов о серьезной опасности для граждан. Однако при проведении турниров в настоящее время будут усилены меры безопасности.

Министерство молодежи и спорта, как указал Жданов, работает в штатном режиме - реализуются молодежные проекты, финансируемые и проводятся сборы национальных сборных и выезды на международные соревнования (кроме России).

Как сообщал УНН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон о утверждения указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Согласно документу, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. В указе Президента указано, что военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года на 30 суток - до 14:00 26 декабря 2018 года.

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