В Украине не будут отменять спортивные турниры из-за военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Спортивные турниры национального и международного уровня в 10 областях Украины, где введено военное положение, не будут отменены. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Указом Президента Украины НЕ отменяются никакие спортивные турниры национального и международного уровня, которые запланированы к проведению в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Винницкой областях", - говорится в сообщении.
По словам министра, ограничения по спортивным мероприятиям могут быть введены в случае информации от правоохранительных органов о серьезной опасности для граждан. Однако при проведении турниров в настоящее время будут усилены меры безопасности.
Министерство молодежи и спорта, как указал Жданов, работает в штатном режиме - реализуются молодежные проекты, финансируемые и проводятся сборы национальных сборных и выезды на международные соревнования (кроме России).
Как сообщал УНН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон о утверждения указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Согласно документу, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. В указе Президента указано, что военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года на 30 суток - до 14:00 26 декабря 2018 года.