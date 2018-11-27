Від введення воєнного стану постраждає рибна галузь
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністерство аграрної політики та продовольства України не вбачає ризиків із продовольством від введення воєнного стану на території 10 областей України. Проте ризики для операторів рибної промисловості у Азовському морі існують, і їх ступінь поки важко визначити. Про це повідомив в.о. міністра аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк на сторінці у Facebook, передає УНН.
“По темі, яка всіх хвилює. Ми проаналізували можливі ризики, які несе для аграрної галузі ескалація конфлікту в Азовському морі та зумовлений нею режим ВС в 10 областях, введений з завтрашнього дня в Україні. Складові будуть змінюватися відповідно до розвитку ситуації, все нижченаведене — попередні прогнози та оцінки”, — написав Мартинюк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ блокувала рекордний вилов риби браконьєрами у Азовському морі
Таким чином, висловлені ним ризики та ступінь їх впливу на ситуацію в АПК виглядають так:
-
- Основний блок — для рибної галузі. Азовське море генерує більшу частину вилову і це вимагає збереження стабільного і зрозумілого режиму риболовства в його водах. Станом на вчорашній день рибалкам було рекомендовано в якості застережного заходу повернутися в порт, жодних юридичних чи фактичних обмежень до них не застосовувалось. Ступінь ризику: не визначений.
-
- Оскільки соціальний аспект є для нас найважливішим, окремо винесу тезу про те, що ризики продовольчого характеру для внутрішнього ринку, зокрема для 10 областей із ВС, відсутні. Пропозиція основних продуктів харчування значно перевищує прогнозований попит, а більшість областей, в яких введено ВС, є профіцитними.
-
- Глобальні цінові. Власне, не ризик в прямому розумінні, але можливість коливань цін як реакція на ескалацію конфлікту — аспект, який треба врахувати. Ступінь впливу: мінімальний. На вчорашній біржовій сесії коливання ціни на пшеницю були в межах 1%, сьогоднішня сесія буде більш показова, але навряд чи суттєво інша.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затриманий в Азовському морі катер вийшов з порту ОРДЛО - Держрибагентство
У Мінагрополітики запевнили, що готові долучитися до вирішення всіх питань, що можуть виникнути у учасників ринку в зв’язку із введенням воєнного стану, так само як і будь-яких інших.
З 14 вересня 1993 року діяла угода між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі. Станом на жовтень дана угода досі є чинною.
Крім того, зазначимо, що продажі місцевих риби та морепродуктів за 2017 рік виросли на третину. Живої риби це стосувалось у першу чергу.
Раніше УНН повідомляв, що українці стали більше їсти риби.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські виробники риби зможуть страхувати свою продукцію ̶ Держрибагентство
Нагадаємо, 25 листопада прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України. Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.
26 листопада Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” №390/2018.
Воєнний стан починає діяти із 14:00 26 листопада на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Його запроваджують у 10 областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Це такі регіони:
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Воєнний стан: що передбачає закон
Також на цей час об’єкти стратегічної транспортної инфраструктури в Україні взято під посилену охорону. Це вокзали, залізничні станції, аеропорти, морські порти та інші важливі об'єкти транспортної інфраструктури. У свою чергу, МЕРТ, Мінсоцполітики, "Укртрансгаз" запевнили, що воєнний стан жодним чином не відобразиться на їх роботі.