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Від введення воєнного стану постраждає рибна галузь

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міністерство аграрної політики та продовольства України не вбачає ризиків із продовольством від введення воєнного стану на території 10 областей України. Проте ризики для операторів рибної промисловості у Азовському морі існують, і їх ступінь поки важко визначити. Про це повідомив в.о. міністра аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк на сторінці у Facebook, передає УНН.

“По темі, яка всіх хвилює. Ми проаналізували можливі ризики, які несе для аграрної галузі ескалація конфлікту в Азовському морі та зумовлений нею режим ВС в 10 областях, введений з завтрашнього дня в Україні. Складові будуть змінюватися відповідно до розвитку ситуації, все нижченаведене — попередні прогнози та оцінки”, — написав Мартинюк.

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Таким чином, висловлені ним ризики та ступінь їх впливу на ситуацію в АПК виглядають так:

  • Основний блок — для рибної галузі. Азовське море генерує більшу частину вилову і це вимагає збереження стабільного і зрозумілого режиму риболовства в його водах. Станом на вчорашній день рибалкам було рекомендовано в якості застережного заходу повернутися в порт, жодних юридичних чи фактичних обмежень до них не застосовувалось. Ступінь ризику: не визначений.
  • Оскільки соціальний аспект є для нас найважливішим, окремо винесу тезу про те, що ризики продовольчого характеру для внутрішнього ринку, зокрема для 10 областей із ВС, відсутні. Пропозиція основних продуктів харчування значно перевищує прогнозований попит, а більшість областей, в яких введено ВС, є профіцитними.
  • Глобальні цінові. Власне, не ризик в прямому розумінні, але можливість коливань цін як реакція на ескалацію конфлікту — аспект, який треба врахувати. Ступінь впливу: мінімальний. На вчорашній біржовій сесії коливання ціни на пшеницю були в межах 1%, сьогоднішня сесія буде більш показова, але навряд чи суттєво інша.

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У Мінагрополітики запевнили, що готові долучитися до вирішення всіх питань, що можуть виникнути у учасників ринку в зв’язку із введенням воєнного стану, так само як і будь-яких інших.

З 14 вересня 1993 року діяла угода між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі. Станом на жовтень дана угода досі є чинною.

Крім того, зазначимо, що продажі місцевих риби та морепродуктів за 2017 рік виросли на третинуЖивої риби це стосувалось у першу чергу. 

Раніше УНН повідомляв, що українці стали більше їсти риби.

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Нагадаємо, 25 листопада прикордонний корабель РФ протаранив у Чорному морі буксир ВМС України. Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.

26 листопада Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” №390/2018.

Воєнний стан починає діяти із 14:00 26 листопада на 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року. Його запроваджують у 10 областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Це такі регіони:

  • Вінницька,
  • Донецька,
  • Луганська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Чернігівська,
  • Херсонська,
  • Запорізька.

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    Також на цей час об’єкти стратегічної транспортної инфраструктури в Україні взято під посилену охорону. Це вокзали, залізничні станції, аеропорти, морські порти та інші важливі об'єкти транспортної інфраструктури. У свою чергу, МЕРТ, Мінсоцполітики, "Укртрансгаз" запевнили, що воєнний стан жодним чином не відобразиться на їх роботі.

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