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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От введения военного положения пострадает рыбная отрасль

От введения военного положения пострадает рыбная отрасль

Киев  •  УНН

 • 16630 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины не видит рисков с продовольствием от введения военного положения на территории 10 областей Украины. Однако риски для операторов рыбной промышленности в Азовском море существуют, и их степень пока трудно определить. Об этом сообщил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк на странице в Facebook, передает УНН.

“По теме, которая всех волнует. Мы проанализировали возможные риски, которые несет для аграрной отрасли эскалация конфликта в Азовском море и обусловленный ею режим ВП в 10 областях, который введен с завтрашнего дня в Украине. Составляющие будут изменяться в соответствии с развитием ситуации, все нижеследующее — предварительные прогнозы и оценки”, - написал Мартынюк.

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Таким образом, высказанные им риски и степень их влияния на ситуацию в АПК выглядят так:

  • Основной блок — для рыбной отрасли. Азовское море генерирует большую часть улова и это требует сохранения стабильного и понятного режима рыболовства в его водах. По состоянию на вчерашний день рыбакам было рекомендовано в качестве меры предосторожности вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось. Степень риска: не определен.
  • Поскольку социальный аспект является для нас является важным, отдельно вынесу тезис о том, что риски продовольственного характера для внутреннего рынка, в частности для 10 областей в связи с ВП, отсутствуют. Предложение основных продуктов питания значительно превышает прогнозируемый спрос, а большинство областей, в которых введено ВП, является профицитным.
  • Глобальные ценовые. Собственно, не риск в прямом смысле, но возможность колебаний цен как реакция на эскалацию конфликта — аспект, который надо учесть. Степень влияния минимальная. На вчерашней биржевой сессии колебания цены на пшеницу были в пределах 1%, сегодняшняя сессия будет более показательна, но вряд ли существенно отличится.

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В Минагрополитики заверили, что готовы присоединиться к решению всех вопросов, которые могут возникнуть у участников рынка в связи с введением военного положения, так же как и любых других.

С 14 сентября 1993 года действовало соглашение между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море. По состоянию на октябрь данное соглашение до сих пор действует.

Кроме того, отметим, что продажи местных рыбы и морепродуктов в 2017 году выросли на треть. Живой рыбы это касалось в первую очередь.

Ранее УНН сообщал, что украинцы стали больше есть рыбы.

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Напомним, 25 ноября пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины. Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.

26 ноября Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине” № 390/2018.

Военное положение начинает действовать с 14:00 26 ноября на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018. Его вводят в 10 областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Это такие регионы:

  • Винницкая,
  • Донецкая,
  • Луганская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Черниговская,
  • Херсонская,
  • Запорожская.

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    Также в настоящее время объекты стратегической транспортной инфраструктуре в Украине взяты под усиленную охрану. Это вокзалы, железнодорожные станции, аэропорты, морские порты и другие важные объекты транспортной инфраструктуры. В свою очередь, МЭРТ, Минсоцполитики, “Укртрансгаз” заверили, что военное положение никоим образом не отразится на их работе.

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