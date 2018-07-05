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СБУ блокировала рекордный вылов рыбы браконьерами в Азовском море

СБУ блокировала рекордный вылов рыбы браконьерами в Азовском море

Киев  •  УНН

 • 12494 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией, во взаимодействии с морской охраной Госпогранслужбы блокировали масштабный незаконный вылов рыбы в акватории Азовского моря. Об этом сообщил пресс-центр ведомства, передает УНН.

“Во время проведения 25 обысков на складах субъектов хозяйствования, причастных к незаконному промыслу, изъято почти 500 тонн рыбы и рыбной продукции. По предварительным выводам специалистов сумма государственных убытков достигает 50 миллионов гривен”, — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК Украины.

Как выяснилось, руководители двух государственных учреждений из сферы рыбного хозяйства и экологии моря организовали схему незаконного вылова рыбы во время нерестового запрета в Азовском море. Используя квоту на вылов биоресурсов, в том числе в нерестовый период, чиновники предоставляли разрешения частным структурам на вылов якобы образцов рыбы, необходимых для проведения соответствующих исследований. На самом деле злоумышленники браконьерским путем осуществляли незаконный промысел в особо крупных размерах.

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В ходе спецоперации правоохранители задержали и арестовали в акватории Азовского моря два судна, на которых находилось почти десять тонн рыбы, выловленной браконьерами.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному вылову.

Операция проводилась с привлечением спецподразделения полиции “Корд”.

Напомним, за пределы Украины за последние 5 лет незаконно вывезли около 180 тыс. особей диких птиц.

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